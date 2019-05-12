В Тель-Авиве началось «Евровидение-2019»

Международный песенный конкурс «Евровидение-2019» начался в Тель-Авиве с дефиле 41 национальной делегации по «оранжевой дорожке» на площади у театра Габима, сообщает израильская корпорация общественного вещания «Кан».

«Евровидение-2019» официально стартовало с традиционной церемонии на «оранжевой дорожке», передает ТАСС.

Девятый канал израильского телевидения сообщает, что в Тель-Авиве предприняты повышенные меры безопасности на период проведения «Евровидения». Город всю предстоящую неделю будут патрулировать 20 тыс. полицейских, на все мероприятия «Евровидения» запрещен вход с оружием. Кроме этого, на концерты и в фан-зону не буду пускать на велосипедах с электрическим приводом, указывает телеканал.

В воскресенье в южной части набережной Тель-Авива в парке Чарльза Клора открылась «Деревня «Евровидения». Организаторы отмечают, что это самый большой подобный комплекс, созданный за все время проведения конкурса. На территории в 6 гектаров разместились официальная фан-зона. Там находятся четыре огромных экрана с трансляцией выступлений, бар длиной 100 метров и 85 гастрономических палаток, где будут предлагать различные блюда.

Песенная часть конкурса начнется через два дня. Полуфиналы «Евровидения-2019» пройдут в Выставочном центре Тель-Авива 14 и 16 мая, финал состоится там же 18 мая. Россию представляет певец Сергей Лазарев с песней Scream, который выступит во втором полуфинале под номером 13.

Ранее Лазарев пожаловался на тяжелую репетицию перед «Евровидением» и сравнил себя с Джоном Сноу из «Игры престолов».