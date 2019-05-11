Лазарев пожаловался на тяжелую репетицию перед «Евровидением»

Певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019», провел вторую репетицию своего номера на сцене в Тель-Авиве.

«Мы приехали на вторую репетицию. Раннее утро, на самом деле очень тяжело репетировать, особенно такие тяжелые песни вокальные утром, в 10 утра, но ничего не поделаешь, такое распределение, график», – рассказал Лазарев в Instagram.

Сообщается, что на второй репетиции номер и костюм певца остались без существенных изменений.

«Певец Сергей Лазарев со своей песней Scream завершил вторую репетицию на музыкальной сцене в Тель-Авиве. Российский делегат выступил с блестящим сценическим номером, вновь представив драматическое выступление с зеркалами», – цитирует сообщение организаторов конкурса РИА «Новости».

Напомним, «Евровидение-2019» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве, Лазарев выступит в полуфинале 16 мая. Ранее певец показал часть номера с первой репетиции.