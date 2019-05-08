Лазарев показал часть номера для «Евровидения»

Сергей Лазарев, представляющий Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2019» опубликовал видео с репетиции номера в Тель-Авиве.

«Мало пока что понятно из этого видео, но сразу раскрывать всех секретов и не надо. Мы очень рассчитываем на вашу поддержку!» – написал певец в Instagram.

На опубликованной видеозаписи выступления видна установленная в темноте платформа с восемью экранами.

Ранее Лазарев рассказывая о репетиции на сцене, отметил, что его номер на песню Scream – технически сложная задача.

Напомним, «Евровидение-2019» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Сергей Лазарев выступит в полуфинале 16 мая.