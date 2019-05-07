Лазарев рассказал о готовности к «Евровидению-2019»

Представитель России на конкурсе «Евровидение–2019» Сергей Лазарев заявил, что доволен репетицией на сцене в Тель-Авиве, где должно пройти мероприятие.

«Наш номер сложно снимать из-за большого количества отражений. Но мы работаем над тем, чтобы все было снято правильно, ведь «Евровидение» - это телевизионное шоу. Я уверен, что все будет замечательно», – рассказал певец, передает ТАСС.

Он также отметил, что его номер на песню Scream – технически сложная задача, и выразил благодарность своей команде, помогающей с подготовкой.

«Я вспоминаю свое первое участие в «Евровидении» в 2016 году, первую репетицию в Стокгольме. Если сравнить эти прогоны, в этот раз было проще для меня. Конечно, нам надо отрегулировать некоторые детали, но в целом все в порядке», – поделился артист.

Ранее израильские СМИ сообщили, что «Евровидение» в Тель-Авиве пройдет как планировалось, изменений в месте или времени его проведения не будет, несмотря на ситуацию вокруг сектора Газа.