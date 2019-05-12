Лазарев сравнил себя с Джоном Сноу из «Игры престолов»

Певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на «Евровидении» в Израиле, опубликовал фрагмент интервью с участниками международного конкурса, каждый из которых рассказал о своем сходстве с кем-то из героев популярного сериала «Игра престолов».

«Ну понятно, кто я», – написал Лазарев в своем Instagram.

На видео Лазарев признался, что считает себя похожим на Джона Сноу, так как этот персонаж «Игры престолов» вернулся к жизни, а сам он вернулся на «Евровидение».

Накануне Лазарев пожаловался на тяжелую репетицию перед «Евровидением».

Напомним, «Евровидение-2019» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве, Лазарев выступит в полуфинале 16 мая.