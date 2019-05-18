Песня Лазарева для «Евровидения» вошла в чарты 11 европейских стран

Представляющий Россию на «Евровидении-2019» певец Сергей Лазарев попал в чарты ITunes 11 европейских со своей песней Scream для конкурса.

Песня Лазарева попала в чарты России, Швеции, Греции, Норвегии, Литве, Швейцарии, Австрии, Польше, Дании, Нидерландах и Бельгии, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные сайта Eurovision Tracker.

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Также популярностью пользуются номера швейцарского исполнителя Луки Хэнни, Дункана Лоуренса из Нидерландов и группы KEiiNO из Норвегии.

Лазарев во второй раз участвует в «Евровидении». В 2016 году на конкурсе в Стокгольме он занял третье место. Ранее российский исполнитель по итогам голосования прошел в финал песенного конкурса.