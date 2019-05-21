Артистка Ольга Бузова может представить Россию на «Евровидении-2020», заявил ее агент Антон Богословский.

«Первый канал, наверное, кого-то выберет... Сначала нам должно прийти предложение на рассмотрение, затем Ольга рассмотрит, и можно будет о чем-то говорить», – сообщил Богословский, передает Ura.ru.

Финал конкурса «Евровидение–2019» прошел 18 мая в Тель-Авиве. Победу одержал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс. Второе место занял итальянец Mahmood, а третьим стал российский исполнитель Сергей Лазарев.

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