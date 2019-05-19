Победу в «Евровидении» решили оставить за нарушившим правила певцом

Европейский вещательный союз (ЕВС) не намерен аннулировать победу представителя Нидерландов Дункана Лоуренса в «Евровидении», несмотря на то, что он нарушил одно из главных правил конкурса и исполнил композицию, которая два года назад была опубликована в социальных сетях.

Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман.

Гудман пояснил, что опубликованный в 2017 году в соцсетях видеоролик песни «Arcade», которую исполнил Лоуренс, «не дал ему преимущества» на конкурсе. Поэтому композиция была допущена к состязаниям.

Ранее сообщалось, что певец Дункан Лоуренс, представлявший Нидерланды на «Евровидении», нарушил главное правило конкурса – песня, с которой он выступил на конкурсе в субботу, появилась на YouTube в его исполнении еще в 2017 году.

Напомним, Сергей Лазарев, исполнявший балладу Scream, занял третье место на «Евровидении» в этом году. Он заявил, что к России предвзято относятся на этом конкурсе, и согласился представлять страну на «Евровидении» и в третий раз, если его выберут зрители.

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