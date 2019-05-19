Лазарев прокомментировал возможность третьей поездки на «Евровидение»

Российский певец Сергей Лазарев, занявший третье место на «Евровидении-2019», выразил готовность представлять Россию на музыкальном конкурсе и в третий раз, если его выберут для участия в следующем году.

«Я, как боец, всегда готов», – сказал Лазарев, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. Вместе с тем он отметил, что сейчас важно оценить достигнутое в конкурсе, итоги которого для себя он считает очень достойными.

На вопрос, считает ли он объективными результаты голосования профессионального жюри, певец отметил, что для него это «чувствительный вопрос». «Конечно, немного обидно, потому что некоторые страны голосовали предвзято», – сказал исполнитель. Особенно, по его словам, обидно, что не дали России баллов Белоруссия и Грузия.

Вместе с тем, отметил Лазарев, ряд европейский стран все же дали ему несколько баллов. «У меня был очень сложный номер, цель была – показать меня с другой стороны. Это именно вокальное исполнение, в отличие от 2016 года, когда в центре номера был перформанс», – сказал Лазарев, сообщив, что многие участники конкурса лично выразили восхищение его исполнением.

Он считает, что возвращение на сцену «Евровидения» – серьезное испытание для артиста, который уже был на пьедестале, поскольку есть риск показать более низкий результат. Свое третье место, завоеванное дважды на конкурсе, исполнитель считает признаком стабильности.

«Я очень надеюсь, что вы получили удовольствие от «Евровидения». Такая стабильность получилась у нас: второй раз – третье место», – отметил Лазарев, добавив, что считает это хорошим результатом.

Ранее в Тель-Авиве был объявлен победитель «Евровидения-2019». Российский участник Сергей Лазарев вышел в финал конкурса, заняв в итоге третье место.

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