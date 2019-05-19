Лазарев прокомментировал возможность третьей поездки на «Евровидение»

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Как российские сварщики завоевывают мир

Профессия сварщика стала способом эмиграции на ЗападФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В Финляндии заявляют, что стране крайне необходимы российские рабочие – особенно сварщики. Как выясняется, эта профессия стала своеобразным пропуском для тех, кто желает перебраться в Евросоюз. Почему российские сварщики стали пользоваться таким спросом в Европе – впрочем, как и во многих других странах мира? Подробности...
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Климкин был идеальным главой МИД современной Украины

Найти для МИД Украины шефа лучше, чем Климкин, представляется невозможнымФото: Antonio Calanni/AP/ТАСС
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не выдержал болезненного удара от Совета Европы и ушел в отставку, но пообещал остаться в политике и избраться в Раду. Этот человек руководил МИД постмайданного государства на протяжении пяти лет, став органичной частью режима Порошенко. Над ним часто смеялись, но он идеально соответствовал своей должности, и вот почему. Подробности...
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Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно

Советские вытрезвители запомнились образцом ужаса и насилияФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России предлагается вернуть еще один образец чудовищного наследия советского времени – вытрезвители. Статистика утверждает, что якобы именно из-за их отмены выросло число преступлений как пьяными, так и в отношении пьяных. Так ли это на самом деле, помогают ли вытрезвители в борьбе с пьянством и какие меры действительно необходимы? Подробности...
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«Россиянка» спровоцировала политический кризис в Австрии

Политическая карьера Хайнца-Кристиана Штрахе подошла к концуФото: EIBNER/EXPA/Michael Gruber/
Imago/Eibner Europa/ТАСС
Премьер-министр Австрии Себастьян Курц решил выйти из коалиции с Австрийской партией свободы (АПС), чей лидер Хайнц-Кристиан Штрахе оказался в центре грандиозного скандала. В СМИ попали записи, на которых Штрахе обсуждал с якобы «русской племянницей олигарха» финансовую поддержку на парламентских выборах 2017 года. Сам Штрахе объявил об уходе из правительства и с поста главы АПС. Кому выгоден этот кризис и каковы будут его последствия? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Почему возвращение России в ПАСЕ важно

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Европейцы начали процедуру возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Если процедура будет завершена, то само возвращение станет важнейшей российской дипломатической победой за все последние годы. Подробности...
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Домик с кабанчиком как национальная идея

Сергей Мардан, публицист
За последние сто лет многочисленные мечтатели едва не аннигилировали русский народ полностью. Сначала они его руками и жизнями строили новый мир, потом насаждали свободный рынок и брали Грозный силами одного парашютно-десантного полка. Подробности...
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Ваш двор подметает дипломированный терапевт

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Вообще-то это трагедия – когда учитель литературы или журналист разносят жратву по домам. С другой стороны – если курьер не бывший учитель или заслуженный артист, к нему надо относиться как-то по-другому? Подробности...
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            Лазарев прокомментировал возможность третьей поездки на «Евровидение»

            19 мая 2019, 03:58

            Текст: Антон Никитин

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            Российский певец Сергей Лазарев, занявший третье место на «Евровидении-2019», выразил готовность представлять Россию на музыкальном конкурсе и в третий раз, если его выберут для участия в следующем году.

            «Я, как боец, всегда готов», – сказал Лазарев, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. Вместе с тем он отметил, что сейчас важно оценить достигнутое в конкурсе, итоги которого для себя он считает очень достойными.

            На вопрос, считает ли он объективными результаты голосования профессионального жюри, певец отметил, что для него это «чувствительный вопрос». «Конечно, немного обидно, потому что некоторые страны голосовали предвзято», – сказал исполнитель. Особенно, по его словам, обидно, что не дали России баллов Белоруссия и Грузия.

            Вместе с тем, отметил Лазарев, ряд европейский стран все же дали ему несколько баллов. «У меня был очень сложный номер, цель была – показать меня с другой стороны. Это именно вокальное исполнение, в отличие от 2016 года, когда в центре номера был перформанс», – сказал Лазарев, сообщив, что многие участники конкурса лично выразили восхищение его исполнением.

            Он считает, что возвращение на сцену «Евровидения» – серьезное испытание для артиста, который уже был на пьедестале, поскольку есть риск показать более низкий результат. Свое третье место, завоеванное дважды на конкурсе, исполнитель считает признаком стабильности.

            «Я очень надеюсь, что вы получили удовольствие от «Евровидения». Такая стабильность получилась у нас: второй раз – третье место», – отметил Лазарев, добавив, что считает это хорошим результатом.

            Ранее в Тель-Авиве был объявлен победитель «Евровидения-2019». Российский участник Сергей Лазарев вышел в финал конкурса, заняв в итоге третье место.

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