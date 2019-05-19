Победителя «Евровидения» уличили в нарушении главного правила конкурса

Певец Дункан Лоуренс, представлявший Нидерланды на «Евровидении», нарушил главное правило конкурса; проступок исполнителя может привести к пересмотру результатов конкурса.

Оказалось, что Лоуренс выступил на «Евровидении» с песней, которая уже была в его репертуаре. Видео его выступления было опубликовано на YouTube (после первой минуты) в 2017 году.

На «Евровидении» в субботу он выступал с той же самой песней и занял первое место, набрав 492 балла.

При этом, согласно требованиям «Евровидения», песня должна быть написана специально для конкурса.

Организаторы «Евровидения» пока никак не отреагировали на произошедшее, однако нарушение правила о новизне песни может стать поводом для пересмотра итогов конкурса.

Напомним, участник от России Сергей Лазарев, исполнявший балладу Scream, занял третье место на «Евровидении» в этом году. Он заявил, что к России предвзято относятся на этом конкурсе, и согласился представлять страну на «Евровидении» и в третий раз, если его выберут зрители.

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