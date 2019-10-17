Председатель Европарламента призвал прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС

Председатель Европарламента Давид Сассоли заявил, что ЕС должен приостановить переговоры о вступлении Турции в союз из-за военной операции Анкары в Сирии.

«Этот процесс должен быть прерван. Мы не можем вести этот процесс со страной, которая так себя ведет», – заявил Сасслои на пресс-конференции в ходе саммита ЕС, передает ТАСС.

15 октября президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турции и пообещал «разрушить» турецкую экономику, если Анкара начнет уничтожать курдов на северо-востоке Сирии. Американский лидер также заявлял, что США введут «опустошительные санкции» в отношении Турции, если вице-президент США Майк Пенс не договорится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган официально объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии против курдов. В конфликт вмешалась армия Сирии, которая по договоренности с курдами начала брать под контроль города на севере страны. Подразделения сирийской армии уже вошли в Кобани, в Ракку, до этого заняли Манбидж, Табку.