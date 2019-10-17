Четырех обвиняемых по делу «Зимней вишни» выпустили из СИЗО

Суд в Кемерово освободил из следственного изолятора четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре в «Зимней вишне».

Об этом сообщает РИА «Новости».

В четверг сообщалось, что обвинение ходатайствовало об освобождении из-под стражи под домашний арест обвиняемых по этому делу Игоря Полозиненко, Александра Никитина, Сергея Генина и Андрея Бурсина.

Обвиняемых восемь человек – гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, инженер противопожарной системы этой компании (повар по образованию) Александр Никитин, сотрудник ЧОП Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания – основной собственник ТРЦ) Георгий Соболев, гендиректор комбината Юлия Богданова и руководитель службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрей Бурсин.

Напомним, трагедия в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года, при пожаре погибли 60 человек, в том числе 37 детей.