Российская биатлонистка решила выступать за Словению

Российская биатлонистка и бронзовый призер ЧМ-2017 в смешанной эстафете Ольга Подчуфарова планирует сменить спортивное гражданство и выступать за словенскую сборную, заявил генеральный секретарь биатлонного подразделения Ассоциации лыжного спорта Словении Матей Облак.

«Инициатива выступать за Словению исходила от самой Ольги, и мы поддержали ее желание. В нашей команде она будет на ведущих ролях. Она достаточно опытная биатлонистка, что важно для нашей молодой команды. Кроме того, в 2021 году словенская Поклюка примет чемпионат мира по биатлону, поэтому нам бы хотелось иметь конкурентоспособную сборную», –объяснил Облак, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что 13-летняя российская фигуристка Анастасия Шаботова вознамерилась выступать за Украину.