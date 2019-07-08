Скандальная российская фигуристка решила выступать за Украину

Президиум Федерации фигурного катания на коньках Москвы разрешил 13-летней российской фигуристке Анастасии Шаботовой быть представительницей Украины.

Такое решение было принято на заседании президиума организации 23 мая, протокол опубликован на сайте Федерации.

Шаботова тренируется в Москве в клубе «Снежные барсы» под руководством Светланы Пановой.

Напомним, в январе Шаботова заявила, что для выступлений на стабильном уровне необходимо «выпить много допинга», но допинг должен быть «правильным». Тогда же гендиректор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус заявил о проверке в связи с заявлением спортсменки.

Он также отмечал, что слова фигуристки «отражают культуру отношения к допингу в обществе».

В октябре 2018 года Союз биатлонистов России (СБР) разрешил шести российским биатлонистам выступать за Белоруссию и Украину без наложения запрета на два года на участие в международных соревнованиях.