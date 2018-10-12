Россия разрешила ряду биатлонистов выступать за «дружескую» Украину

Союз биатлонистов России (СБР) разрешил шести российским биатлонистам выступать за Белоруссию и Украину без наложения запрета на два года на участие в международных соревнованиях.

СБР одобрил прошение Федерации биатлона Украины о переходе Анастасиии Рассказовой и Екатерины Бех, а также аналогичное обращение Федерации биатлона Белоруссии по Елене и Ирине Кручинкиных, Анне Мусатовой, Арине Яборовой и Никите Лобастову.

«Учитывая дружеские и конструктивные отношения между федерациями, а также интересы спортсменов, Союз биатлонистов России разрешает переход вышеуказанных российских спортсменов для продолжения спортивной деятельности в составе других сборных команд без применения к ним двухлетнего ограничительного срока, предусмотренного ст. 9 Конституции Международного союза биатлонистов» – сообщается на сайте СБР.

Ранее Бех, Рассказова и Оксана Москаленко решили выступать на международных соревнованиях за сборную Украины по биатлону. ФБУ просила дать согласие на переход Рассказовой и Бех. Кроме того, ФББ попросила разрешения для смены спортивного гражданства сестер Кручинкиных, Мусатовой, Яборовой и Лобастова.