Грузия решила выдать России вероятного заказчика убийства следователя Шишкиной

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани распорядилась экстрадировать в Россию хакера Ярослава Сумбаева, проходящего по делу об убийстве следователя Евгении Шишкиной, сообщила сотрудница пресс-службы минюста.

«Приказ об экстрадиции Сумбаева был издан 30 сентября. Это является одним из тех дел, в рамках которых мы просим по мере необходимости правовые гарантии у любого государства. На данный момент они получены от России и соответствуют стандартам Европейской конвенции по правам человека и практике Страсбургского суда. Сейчас мы ждем этапирования, точная дата которого не известна. Сумбаев ознакомился с приказом 15 октября, и у него есть разумный срок до этапирования обратиться в Страсбургский суд для приостановки экстрадиции, что является его правом», – передает ТАСС сотрудницы пресс-службы.

Подполковник полиции, следователь по особо важным делам управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу Евгения Шишкина была застрелена 10 октября 2018 года у своего дома в Подмосковье.

Позже преступники – Абдулазиз Абдулазизов и 17-летний петербуржец – были задержаны. По версии следствия, заказчик преступления хотел помешать расследованию уголовных дел в производстве Шишкиной, он заплатил исполнителям миллион рублей.

Напомним, в июле Верховный суд Грузии временно приостановил процесс экстрадиции в Россию Сумбаева, который подозревается в ряде преступлений, в том числе в заказе убийства Шишкиной.