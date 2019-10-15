Дело об избиении в Красноярске передали в центральный аппарат СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело об избиении мужчины до смерти в Красноярске в Главное следственное управление СК.

«Председатель Следственного комитета поручил следователям центрального аппарата в кратчайшие сроки установить весь круг причастных к этому жестокому преступлению лиц и привлечь их к ответственности в зависимости от роли и степени каждого в его совершении. Также глава ведомства дал указание следствию ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанных меры пресечения, связанной с изоляцией от общества. Кроме того, в рамках расследования Александр Бастрыкин поручил принять незамедлительные меры к производству необходимых экспертных исследований», – говорится в сообщении на сайте СК.

Отмечается, что двое подозреваемых были задержаны, с ними проводятся следственные действия.

Один из задержанных имеет судимость за мошенничество и грабеж, второй – за грабеж и незаконный оборот наркотиков, добавляет СК.

Напомним, в Красноярске двух молодых людей заподозрили в избиении до смерти местного жителя. 15 октября горожане планировали собраться около прокуратуры, чтобы потребовать наказания для виновных в смерти мужчины.

Видео с задержанием подозреваемых опубликовало ГУМВД по Красноярскому краю.