Избивший мужчину до смерти красноярец остался на свободе

Жители Красноярска собираются на сход перед прокуратурой, чтобы потребовать наказания для виновных в смерти мужчины. Речь идет о двоих молодых людях, которые жестоко избили красноярца, однако задержан по делу был только один из них.

Сход состоится 15 октября во вторник у здания прокуратуры в Красноярске, сообщает портал trk7.

По данным СМИ, погибшего звали Дмитрий Сисигин, ему был 31 год. Как сообщается в группе «Сводка 24» в соцсети «ВКонтакте», его избили еще в ночь на 15 сентября два молодых человека – Сергей Шмелев и Андрей Шилов, которым 24 и 29 лет. Избиение они сняли на видео. Сисигин впал в кому на 22 дня, после чего умер от полученных травм.

В сообщении говорится, что Шмелев задержан и находится в СИЗО, а Шилов, который снимал видео, остался на свободе. Причиной называется якобы тот факт, что его мать – адвокат Емельянского районного суда, в прошлом работала судьей. Кроме того, знакомые Сисигина назвали Шилова сыном председателя Емельяновского поселкового совета депутатов Ивана Шилова, однако тот в беседе с Ruposters опроверг эту информацию.

Позже старший помощник руководителя ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия Ольга Шаманская заявила, что с пятницы 11 октября дело ведут органы Следственного комитета, сообщает RT.

Изначально было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), после смерти потерпевшего его переквалифицировали в ч. 4 ст. 111 (умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, двое приятелей после словесного конфликта в ходе телефонного разговора со своим знакомым приехали к нему домой, начали избивать потерпевшего еще на лестничной площадке. Он был госпитализирован и в октябре скончался. Позже в Сети появились видеозаписи, которые, как предполагается, опубликовали подозреваемые.

По данным СМИ, избиение не ограничилось лестничной площадкой, а продолжилось в квартире, куда потерпевшему помогли дойти сами злоумышленники.

Сейчас решается вопрос о задержании подозреваемых и избрании меры пресечения.