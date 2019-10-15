Появилось видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска до смерти

Главное управление МВД по Красноярскому краю опубликовало в Сети видео задержания двоих подозреваемых в избиении до смерти жителя Красноярска.

Ролик опубликован на сайте ведомства.

На кадрах запечатлены поочередно двое молодых людей. Их досматривают в подъезде, после чего под надзором сотрудников полиции доставляют в первое управление по расследованию особо важных дел краевого главка МВД.

При задержании один из них говорит: «Я никуда не буду убегать, серьезно». Когда его уводят, он повторяет: «Я не убегу».

Напомним, в Красноярске двое молодых людей до смерти избили местного жителя. 15 октября горожане планировали собраться около прокуратуры, чтобы потребовать наказания для виновных в смерти мужчины.