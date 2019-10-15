Близкие впервые рассказали о состоянии здоровья Заворотнюк

Близкие актрисы Анастасии Заворотнюк впервые рассказали в Сети о состоянии ее здоровья.

В Instagram близкими актрисы был создан специальный аккаунт «Поддержка Заворотнюк», в котором во вторник появился пост, посвященный состоянию здоровья Анастасии.

«Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние «сопора», потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки», – говорится в сообщении.

Авторы сообщения утверждают, что у Заворотнюк есть заболевание и есть решительная цель его победить.

«Мы не просим ничего, кроме искренней молитвы от сопереживающих людей и уважения к желанию близких не выносить на всеобщее обозрение детали болезни – это личное. И пусть Бог простит всех тех, кто спекулирует на этой теме, кто делает больно кричащими заголовками своих статей, придуманными «подробностями» и безосновательными прогнозами, кто позволяет себе всяческие провокации, обвинения в пиаре и осуждения родственников», – заявили близкие актрисы.

«Мы от души желаем никому не столкнуться с болезнью и не знать о ней никакой правды. А для тех, кто относится к ситуации с пониманием, мы обязательно будем здесь опровергать «сенсационные заявления» и «инсайдерскую информацию» от нечистоплотных СМИ», – добавили авторы сообщения.

Напомним, СМИ сообщали, что у Заворотнюк обнаружена опухоль мозга. Она находилась в реанимации и была частично парализована. Позже актрисе стало лучше, и ее перевели из реанимации в обычную палату.

Однако затем появилась информация, что опухоль актрисы неоперабельна. В среду стало известно, что Заворотнюк перевезли в другое медучреждение. В пятницу появились сведения о состоянии актрисы.