Стали известны подробности состояния Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщают СМИ.

Сопор – это глубокое угнетение сознания, при котором больной не реагирует на окружающую обстановку и не замечает людей. Актриса постоянно спит, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Отмечается, что актриса не может передвигаться самостоятельно, ее перевозят на специальной каталке.

Напомним, СМИ сообщали, что у Заворотнюк обнаружена опухоль мозга. Она находилась в реанимации и была частично парализована. Позже актрисе стало лучше, и ее перевели из реанимации в обычную палату.

Однако затем появилась информация, что опухоль актрисы неоперабельная. На данный момент Заворотнюк перевезли в другое медучреждение, где восстанавливают тяжелобольных пациентов.