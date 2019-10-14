Скандального майора Дымовского задержали в Новороссийске

Бывший майор полиции Алексей Дымовский задержан в Новороссийске по подозрению в хранении нескольких килограммов взрывчатого вещества, сообщили местные СМИ со ссылкой на источники.

Дымовский заявил, что нашел тротил на пустыре в Мефодиевке в конце 2016 года, сообщает «Наша Газета».

Опубликовано видео, которое он якобы снял заранее, опасаясь преследований. В нем он говорит, что три года назад он узнал, что во время проверки ГУ МВД Краснодарского края в подвале экспертно-криминалистического отдела полиции Новороссийска были обнаружены вещдоки, не уничтоженные по истечению срока давности. Их якобы просто выбросили в овраг.

Дымовский утверждает, что приехал на пустырь и нашел сумки с 3 тыс. патронов 7.62 калибра, также мешки с конополей и «склянками из химлаборатории». В еще одной сумке он обнаружил несколько кусков взрывчатого вещества, которое он идентифицировал как тротил.

О находке, как утверждает Дымовский, он сразу сообщил в Центр по противодействию экстремизму и терроризму, однако в течение трех месяцев никто не предпринял никаких мер. Тогда он якобы забрал взрывчатку и отвез ее на кладбище Кабахаха, спрятав в укромном месте.

14 октября 2019 года Дымовский отправился в отдел полиции на улице Грибоедова, чтобы добровольно сдать взрывчатку, но был задержан. В видео он утверждает, что ожидал этого.

Его остановил наряд ДПС в автомобиле такси. Полицейские осмотрели машину и обнаружили в мешке взрывчатку.

Бывший майор Дымовский стал известен в конце 2009 года, когда он опубликовал в интернете видеообращение к премьер-министру Владимиру Путину, где рассказал о злоупотреблениях в УВД Новороссийска.

В 2014 году он уехал на Алтай, но затем вернулся в Новороссийск и поселился в пригороде, где занялся огородом, разводил птицу и готовил натуральные лекарства из трав.