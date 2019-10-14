Мать убитой в Саратове девочки призвала обезопасить дорогу к школе

Мать убитой в Саратове девочки записала видеообращение, в котором поблагодарила всех за помощь, а также призвала обезопасить подходы к школе.

Она отметила сплоченность жителей Саратова и поблагодарила всех за участие в поисках дочери. «Спасибо не только Саратову, спасибо всей России», – сказала женщина в видеообращении, которое опубликовал «Рен ТВ».

«Нужно всем держаться, всем крепиться. Главное, какой я сделала вывод, что Саратов оказался наполнен очень добрыми, сильными и надежными людьми. На которых можно положиться в трудную минуту. Я хочу сказать отдельно и каждому спасибо, пожать руку, обнять и сказать: «Ты был важен, ты был рядом, спасибо!», – сказала она.

«Эта ситуация, которая не поддается никакому определению, такого я бы не пожелала даже врагу. И в завершении могу сказать, давайте сделаем подход наших детей к школе безопасным, потому что это важно. Это та вещь, которая жизненно необходима. Дети полдня проводят в школе, дети ходят через такие дебри, даже мы не знаем, где они ходят», – добавила она.

Женщина отметила, что сообщила об этом саратовским властям, которые уже готовы оказать содействие.

Напомним, 10 октября в Саратове было обнаружено тело пропавшей накануне по дороге в школу девятилетней девочки. Позже задержанный по подозрению в убийстве ребенка назвал мотив своего преступления. После трагедии губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил проверить безопасность подходов ко всем школам и детсадам региона.