При налете ВВС Турции в Сирии погибли три иностранных журналиста

В результате налета турецких военных самолетов на колонну машин близ сирийского города Рас-эль-Айн погибли три иностранных журналиста, сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на курдские источники.

Ранее сообщалось, что в результате атаки ВВС Турции на колонну автомобилей близ сирийского города Рас-эль-Айн погибло более 11 гражданских лиц и несколько десятков получили ранения. Как стало известно, среди пассажиров находились журналисты, представляющие иностранные средства массовой информации, передает ТАСС.

По информации источников, в автобусе было несколько английских и французских корреспондентов, а также репортеры местных средств массовой информации. Они направлялись в зону боевых столкновений между курдскими военизированными отрядами и турецкими силами.

Ранее в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что в результате обстрелов курдскими формированиями турецких городов с территории Сирии погибли не менее 18 граждан Турции.

9 октября Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. Турецкие войска вошли в Телль-Абъяд, захватили Рас-эль-Айн, а также установили контроль над населенным пунктом Сулук на северо-востоке провинции Ракка.

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