Лавров заявил о необходимости диалога Дамаска и Анкары

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва намерена добиться диалога Дамаска и Анкары.

«Сейчас мы будем добиваться необходимости завязывания диалога между Турцией и Сирийской Арабской Республикой. У нас есть основания полагать, что это в интересах обеих сторон», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

Он добавил, что должен быть налажен диалог Дамаска и сирийских курдов. Россия заинтересована в скорейшем урегулировании ситуации на севере Сирии, подчеркнул министр.

Канал военной связи России и Турции работает, отметил Лавров.

«Как вы знаете, президент (Турции Тайип) Эрдоган звонил президенту (РФ Владимиру) Путину, до этого мне позвонил министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу. У нас есть канал деконфликтинга, канал регулярной связи. Наши военные находятся в контакте друг с другом. Мы заинтересованы в скорейшем успокоении ситуации, прежде всего, на основе принципа уважения суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики», – сказал глава МИД.

Ранее стало известно, что турецкие войска начали штурм города Рас-эль-Айн и вошли в сирийский город Телль-Абъяд.

Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган официально объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. После этого ВС Турции нанесли удары по 181 объекту в Сирии. Курды в свою очередь обвинили Турцию в нанесении авиаудара по тюрьме с террористами.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал вторжение Турции в Сирию, пообещав «разрушить» турецкую экономику за нападение на сирийских курдов. Он также сообщил об эвакуации «самых опасных» боевиков ИГ* из Сирии.