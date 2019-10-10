Эксперты оценили риски возрождения ИГ из-за вторжения Турции в Сирию

«Угроза ИГ* возрастет, что должна учесть и Россия – напомню, недавно была проведена операция по ликвидации сети финансового обеспечения ИГ», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Виктор Надеин-Раевский. Так он прокомментировал прогноз западных аналитиков о том, что операция «Источник мира» в северной Сирии активизирует ячейки «Исламского государства*».

«Во-первых, не удастся удержать тех террористов, которые находились под стражей у курдских формирований. Во-вторых, в Европу должны хлынуть массы людей, а среди тех, кто бежит от турецкого наступления, скорее всего, будут и исламисты, и террористы», – отметил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт-арабист Виктор Надеин-Раевский.

Курдские формирования из коалиции «Сирийские демократические силы» ранее сообщили: в ходе начавшейся военной операции турецких войск на севере Сирии, ВВС Турции нанесли авиаудар по тюрьме, в которой содержатся боевики «Исламского государства*». Чуть позже президент США Дональд Трамп заявил, что американцы эвакуируют находящихся в заключении «самых опасных боевиков» ИГ*, в том числе группу террористов, известных под кличкой «Битлз» (из-за их британского акцента).

В четверг Financial Times опубликовала материал под заголовком «Военное вторжение Турции в Сирию грозит возродить ячейки ИГИЛ*». «По всему региону находятся «спящие» ячейки ИГИЛ, и они так просто не уйдут», – цитирует издание слова представителя СДС в Бейруте Абдул Салама Ахмеда. «Непосредственная опасность – это восстановление активности ИГИЛ на территории, уже знакомой им по предыдущим боям», – согласился аналитик из «Международной кризисной группы» Сэм Хеллер. Он указал на то, что США изменили свое отношение к поддержке курдского СДС.

По оценке Надеина-Раевского, никакого позитивного результата «антитеррористическая операция» Турции не принесет. Курды из «Народных сил самооброны» (YPG) – основной ударной силы СДС, которую Анкара обвиняет в терроризме – «не занимались терроризмом совершенно, это не их профиль», отметил эксперт. «Ни одного теракта эта группировка не сделала», – подчеркнул востоковед.

«Единственная сила на земле, которая боролась с ИГИЛ, кроме сирийской армии, были, конечно, курды в своем регионе – «Отряды народной самообороны» и «Женские отряды народной самообороны» (YPJ), – подчеркнул собеседник. – Что касается американцев, то они с воздуха работали. Те мизерные силы спецназа, которые у них были (порядка двух тысяч в общей сложности, включая силы обеспечения), в каких-то отдельных операциях участвовали, но не более того».

Теперь, в ситуации хаоса, игиловцы преобразуются в новую террористическую сеть. «Хотя значительная часть их – примерно 15 тысяч – оказалась в плену, сама идея жива, – указал Надеин-Раевский. – Когда жива идея, найдутся и подражатели, что, собственно, и стоит ожидать в дальнейшем». По мнению эксперта, ожидать от турок борьбы с джихадистами вряд ли следует, поскольку те группировки, которые Турция сформировала начиная с операции «Оливковая ветвь» (январь – март 2018 года) – это исламисты, идейно близкие тому же ИГ. «Турки их называют «братьями нашими», – заметил эксперт. Напомним, что в той операции, после которой турки оккупировали сирийский город Африн, против правительственных войск Сирии действовали боевики исламистской группировки «Ахрар аш-Шам». «Все условия для созревания новой опасности турки создали», – резюмирует Надеин-Раевский.

И эта новая опасность может грозить в том числе России, полагает эксперт. Надеин-Раевский напомнил, что буквально накануне ФСБ провела контртеррористическую операцию в Кабардино-Балкарии и еще в восьми российских регионах – была пресечена деятельность структуры, которая собирала средства для ИГ.

«Несмотря на наличие рисков, преувеличивать угрозу не стоит», – в свою очередь предположила в комментарии газете ВЗГЛЯД советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина. По ее мнению, основная вина в том, что ячейки ИГ и исламисты, воевавшие в составе «халифата» по-прежнему действуют на территории Сирии, лежит на США. Супонина полагает, что именно американцы потворствуют тому, что исламисты задержались в Идлибе и на других территориях, не контролируемых ни сирийской армией, ни курдским ополчением.

«Тюрьмы, в которых содержатся боевики группировки ИГ на севере и северо-востоке Сирии, стали тем фактом, на который активно ссылались и продолжают ссылаться курды, пытаясь себя обезопасить от турецкого вторжения», – отметила Супонина. При этом она считает, что сами по себе побеги из-под стражи вряд ли станут источником серьезной террористической угрозы. «Конечно, есть некоторые риски, связанные с тем, что при ударах Турции по какой-то тюрьме некоторые боевики могут разбежаться и затеряться среди беженцев. Но турецкие спецслужбы обладают информацией о том, где находятся эти тюрьмы», – считает Супонина.

Добавим, что накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: освобождение находящихся в тюрьмах на контролируемой курдами территории Сирии боевиков может иметь чрезвычайно негативные последствия.

В общей сложности вооруженные силы Турции нанесли удары по 181 объекту в Сирии. В четверг стало известно, что турецкие войска начали штурм города Рас-эль-Айн и вошли в сирийский город Телль-Абъяд. Курдские источники сообщают о гибели 14 турецких военнослужащих у сирийского города Рас-эль-Айна.

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