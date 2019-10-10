Зеленский озвучил «план Б» по Донбассу

Если Донбасс не вернется в состав Украины в ближайшее время, его жителям обеспечат возможность подождать этого на подконтрольной Киеву территории, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, люди в Донбассе должны знать, что Украина их не бросает и «вернет вместе с территориями», передает РИА «Новости».

«Вся та часть людей, которая живет там (в Донбассе) и они знают, думают, они чувствуют себя украинцами, они должны знать, что мы их не оставляем, мы их не бросаем, мы их обязательно вернем вместе с территориями. Это наш «план А», – сказал Зеленский.

Между тем «план Б», по словам Зеленского, заключается в обеспечении всех желающих возможностью жить на подконтрольной Киеву территории Украины, если путь возвращения Донбасса будет длинным.

Ранее в ДНР заявили, что украинская сторона срывом процесса разведения сил поставила под угрозу проведение саммита лидеров «нормандской четверки».

Напомним, в среду украинские военные сорвали отвод сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе, где ВСУ открыли огонь.

Новая попытка отвода войск в районе Петровского будет предпринята 10 октября.

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