Зеленский прокомментировал скандальный телефонный разговор с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скандальный телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом не мог повлиять на отношения Киева и Вашингтона.

«Как повлиял звонок на наши отношения? Звонок никак не мог влиять на наши отношения с США. У нас было несколько звонков с президентом США.... С оружием наши звонки, я имею в виду эти истории с Burisma, с оружием, они никак не связаны. Это неправда», – передает РИА «Новости» слова Зеленского в ходе общения с журналистами, которое транслируют украинские телеканалы.

Ранее Зеленский заявил, что выбрал местом для проведения своей пресс-конференции Kyiv Food Market, чтобы встреча не была официальной и без подготовленных вопросов.

«Классное место, я первый раз тут. Мы только на картинках видели. Прикольно. Вкусно тут? Будем что-то пробовать?... Сколько я видел пресс-конференций, просто не хотелось какую-то официальную встречу, подготовленные вопросы, подготовленную встречу. Я хотел честно. Я бегаю с утра, сейчас есть возможность, я переехал в город. Я хотел прибежать, но мне сказали, что это будет неуважение к вам, что я буду в спортивной форме», – заявил Зеленский.

В начале встречи он отдал охране свой телефон и попросил дать ему его в случае, если позвонит мать, жена или дети. В начале встречи президент также попросил, чтобы ему и журналистам принесли кофе.

Напомним, в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа из-за якобы его давления на Зеленского. Для опровержения претензий Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским. Позже Трамп назвал запуск процедуры импичмента попыткой государственный переворота.

Во вторник сообщалось, что Трамп намерен использовать полиграф для выявления информаторов среди сотрудников Белого дома.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД