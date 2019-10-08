Трамп задумал проверять сотрудников Белого дома на детекторе лжи

Президент США Дональд Трамп намерен использовать полиграф для выявления информаторов среди сотрудников Белого дома, сообщило издание Politico.

«Он хотел проверять на полиграфе каждого сотрудника в здании (Белого дома, – прим. ВЗГЛЯД), чтобы выяснить, кто из них разговаривал с прессой», – рассказал бывший представитель администрации американского президента, передает ТАСС.

По его словам, некоторые сотрудники добровольно прошли детектор лжи, чтобы опровергнуть свою причастность к утечкам информации.

По данным источников, идея проверять сотрудников на полиграфе возникла у Трампа еще в 2017 году после попадания в СМИ деталей его телефонных разговоров с главами Мексики и Австралии. Тогда провести тестирование на полиграфе не удалось по юридическим причинам, так как советник президента по соблюдению этики не нашел легального способа осуществления тестирования на детекторе лжи.



Отмечается, что Трамп вернулся к этой идее после дела об утечке информации о беседе президента США с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа из-за якобы его давления на Зеленского. Для опровержения претензий Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским. Позже Трамп назвал запуск процедуры импичмента попыткой государственный переворота.