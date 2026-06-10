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Трамп объявил о «полном поражении Ирана»
Трамп: Иран потерпел полное поражение
Американский президент Дональд Трамп заявил о «полном разгроме Ирана».
«Иранская армия – это полный и абсолютный бардак. Большая ее часть, например, военно-морской флот и военно-воздушные силы, больше не существуют – Иран потерпел полное поражение», – написал он в своей социальной сети Truth Social, передает ТАСС.
Глава государства также подчеркнул, что Тегеран слишком затянул переговоры по мирному соглашению с Соединенными Штатами. По его словам, иранская сторона упустила возможность заключить «великолепную сделку». Теперь, как отметил Трамп, за это промедление «им придется заплатить».
В середине мая американский лидер объявил о полном военном разгроме вооруженных сил Ирана.
Незадолго до этого глава Белого дома рассматривал возможность возобновления масштабных боевых операций из-за недовольства ходом переговоров.
Месяцем ранее политик предупредил о вероятном нанесении новых ударов в случае провала мирной сделки.