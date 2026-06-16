Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.7 комментариев
Axios: ЦРУ усомнилось в готовности Ирана к ядерной сделке
ЦРУ предупредило Трампа о нежелании Ирана идти на ядерные уступки
Разведка Соединенных Штатов сомневается в готовности Тегерана пойти на ядерные уступки, которые Вашингтон требует в рамках финального соглашения, отмечает Axios.
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил президенту США и другим высокопоставленным чиновникам, что собранные американскими спецслужбами данные вызывают серьезные сомнения в готовности Ирана пойти на ядерные уступки, пишет портал Axios.
В ходе внутренних обсуждений госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет также выразили обеспокоенность по поводу подписанного меморандума о взаимопонимании.
В преддверии воскресного объявления о сделке прошел ряд встреч на высшем уровне. На них обсуждались разведданные, показывающие, что слова иранских чиновников между собой расходятся с тем, что они говорят посредникам и американской стороне.
«Разведданные свидетельствуют о том, что намерения Ирана не соответствуют их обязательствам по сделке», – рассказал один из источников издания. В Белом доме заявили, что президент Трамп выслушивает все мнения, но окончательное решение принимает сам, и согласится только на «хорошее» финальное соглашение.
Ядерные элементы подписанного меморандума зависят от достижения более детальной сделки в течение 60 дней. Ожидается, что вице-президент Джей Ди Вэнс, а также спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся в пятницу с представителями Ирана, Пакистана и Катара для обсуждения следующего этапа. Документ предполагает, что Тегеран сохранит статус-кво своей ядерной программы на время переговоров, а Вашингтон не будет вводить новые санкции или развертывать дополнительные силы.
Помимо ядерной программы, меморандум призывает к скорому открытию Ормузского пролива. Иран должен обеспечить безопасный бесплатный проход коммерческих судов на 60 дней, а Соединенные Штаты постепенно снимут блокаду за 30 дней. Также соглашение оставляет пространство для интерпретации вопроса о разморозке иранских активов, предполагая модель «оплата за результат».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили готовящийся меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.
Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил о скором заключении соглашения с Ираном.
Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин назвал согласование этого документа положительным сигналом.