Мадьяр указал на разногласия ЕС по вопросу о вступлении Украины

Tекст: Антон Антонов

«Позиции стран-членов, честно говоря, сильно расходятся», – подчеркнул Мадьяр.

Он отметил, что часть стран разделяет точку зрения Будапешта, согласно которой не может существовать двух типов процедур вступления, процесс должен быть основан на «заслугах», а приоритет должны получать страны Западных Балкан, передает РИА «Новости».

Другие государства, как указал венгерский премьер, выступают за максимально быстрый старт переговоров о присоединении Украины, предлагая сразу открыть две главы переговоров или даже все 33 главы одновременно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, все страны Европейского союза одобрили запуск первого этапа переговорного процесса по вступлению Украины и Молдавии в объединение.

Евросоюз и Украина официально запустили переговоры о вступлении на межправительственной конференции в Люксембурге.

Мадьяр заявил о необходимости закрытия 33 переговорных глав для полноправного членства Украины в Евросоюзе сроком до 15 лет.