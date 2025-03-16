В начале XX века главная трагедия Белого движения – это ясное понимание, что страна отвернулась от них. Когда ток русской крови выбрал другое русло, кровь в сосудах, питающих сердца и легкие защитников старого мира, свернулась.5 комментариев
Подозреваемому в убийстве националиста Ганула в Одессе предъявлено обвинение
Украинская прокуратура предъявила обвинение старшему лейтенанту ВСУ в убийстве националиста Демьяна Ганула, причастного к трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.
По данным издания «Общественное. Новости», на которое ссылается ТАСС, прокуратура Украины предъявила обвинение в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием 46-летнему старшему лейтенанту Вооруженных сил Украины. Подозреваемый был объявлен в розыск 23 февраля за дезертирство.
Прокуратура требует его ареста без права на залог, обвиняя в убийстве националиста Демьяна Ганула, который был причастен к сожжению людей в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, радикального националиста Демьяна Ганула застрелил дезертир Вооруженных сил Украины в Одессе. Полиция Украины задержала подозреваемого в убийстве Ганула, который являлся одним из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе.