Подозреваемому в убийстве националиста Ганула в Одессе предъявлено обвинение

Tекст: Дмитрий Зубарев

По данным издания «Общественное. Новости», на которое ссылается ТАСС, прокуратура Украины предъявила обвинение в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием 46-летнему старшему лейтенанту Вооруженных сил Украины. Подозреваемый был объявлен в розыск 23 февраля за дезертирство.

Прокуратура требует его ареста без права на залог, обвиняя в убийстве националиста Демьяна Ганула, который был причастен к сожжению людей в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, радикального националиста Демьяна Ганула застрелил дезертир Вооруженных сил Украины в Одессе. Полиция Украины задержала подозреваемого в убийстве Ганула, который являлся одним из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе.