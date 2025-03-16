  • Новость часаЭксперт назвал цели операции Трампа против хуситов
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    Даниэль Орлов Даниэль Орлов Чем отличаются белые от поуехавших

    В начале XX века главная трагедия Белого движения – это ясное понимание, что страна отвернулась от них. Когда ток русской крови выбрал другое русло, кровь в сосудах, питающих сердца и легкие защитников старого мира, свернулась.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким соседом будет Украина после заключения мира

    После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».

    56 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский США могут быть для России только врагом

    В международных отношениях XXI век восстанавливает старые линии напряжения. Ситуация в чем-то напоминает конец XIX и начало ХХ столетия. США противостоят Британии, Франция пытается взять исторический реванш. И новые игроки на глобальном Юге – Индия, Китай, арабский мир, Африка – это вам не дряхлеющая Османская империя.

    23 комментария
    16 марта 2025, 14:57 • Новости дня

    Подозреваемому в убийстве националиста Ганула в Одессе предъявлено обвинение

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинская прокуратура предъявила обвинение старшему лейтенанту ВСУ в убийстве националиста Демьяна Ганула, причастного к трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.

    По данным издания «Общественное. Новости», на которое ссылается ТАСС, прокуратура Украины предъявила обвинение в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием 46-летнему старшему лейтенанту Вооруженных сил Украины. Подозреваемый был объявлен в розыск 23 февраля за дезертирство.

    Прокуратура требует его ареста без права на залог, обвиняя в убийстве националиста Демьяна Ганула, который был причастен к сожжению людей в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, радикального националиста Демьяна Ганула застрелил дезертир Вооруженных сил Украины в Одессе. Полиция Украины задержала подозреваемого в убийстве Ганула, который являлся одним из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе.

    15 марта 2025, 21:10 • Новости дня
    Крупное подразделение ВСУ попало в окружение западнее Суджи

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское подразделение численностью более 100 человек оказались в окружении в районе западнее Суджи в Курской области, где по ним ведет огонь артиллерия, сообщил офицер 22-го мотострелкового полка с позывным «Витязь».

    По словам «Витязя», украинское подразделение попало в так называемый «котел» под Суджей, их позиции плотно окружены. Он отметил, что по подразделению ведется интенсивный артиллерийский огонь. Офицер добавил, что в такой ситуации у украинских военных практически нет шансов на выход из окружения, передает РИА «Новости».

    Минобороны сообщило, что российская армия за неделю освободила 29 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу, село Новенькое в Сумской области, а также населенные пункты Днепроэнергия и Константинополь, Новомарково и Горькое в ДНР.

    Подразделения ВСУ оказались заблокированы в Курской области после освобождения Рубанщины российскими силовиками, что перекрыло для них пути отхода к Сумской области.

    В Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли в Курской области более 67,6 тыс. военнослужащих и 393 танка.

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    15 марта 2025, 18:38 • Новости дня
    Подполье: Иностранцы в окружении Зеленского обсуждают его ликвидацию

    Подполье: Иностранцы в окружении Зеленского обсуждают варианты его устранения

    Подполье: Иностранцы в окружении Зеленского обсуждают его ликвидацию
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Иностранцы в окружении Владимира Зеленского обсуждают возможную «ликвидацию» главы киевского режима, сообщил источник в пророссийском подполье.

    Источник в пророссийском подполье сообщил, что иностранцы в окружении президента Украины Владимира Зеленского якобы обсуждают его возможную «ликвидацию», передает РИА «Новости».

    По его словам, один из обсуждаемых сценариев предполагает, что Зеленский может «исчезнуть» без обвинений, если лидеры США и России договорятся. Если же нет, то он может стать жертвой отравления. Источник заявил, что иностранцы в окружении Зеленского открыто говорят о том, что живым он никому не нужен, потому что «слишком много знает и натворил».

    Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выразила мнение, что США готовят замену для Зеленского с целью капитуляции Украины. Безуглая не исключает, что Зеленского могут попытаться устранить физически. Украинский политолог Юрий Романенко также считает, что возможен сценарий его ликвидации и предполагает, что президент США может начать давление на окружение Зеленского для кадровых перестановок.

    Напомним, американский бизнесмен Илон Маск предложил Владимиру Зеленскому покинуть Украину и получить амнистию в обмен на мирный переход к демократии.

    Газета ВЗГЛЯД также рассматривала, может ли Зеленский подать в отставку или даже быть устраненным физически и кто в таком случае придет к власти на Украине.

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    16 марта 2025, 11:42 • Видео
    Китай проиграл США важную битву

    В противостоянии за контроль над стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик страны. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

    Коментарии (0)
    16 марта 2025, 06:57 • Новости дня
    Ульянов оценил планы организовать коалицию для отправки «миротворцев» на Украину

    Ульянов подверг критике планы Франции и Британии организовать коалицию для отправки «миротворцев» на Украину

    Ульянов оценил планы организовать коалицию для отправки «миротворцев» на Украину
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил недоумение в связи с тем, что Франция и Великобритания почему-то решили, будто европейские военные подходят в качестве «миротворцев» для урегулирования конфликта на Украине.

    Ульянов отметил в Telegram, что Франция и Великобритания хотят организовать «коалицию желающих служить на Украине в качестве «миротворцев». «Почему они считают, что они лучше подходят для данной ситуации, чем миротворцы из стран Глобального Юга?» – заявил он. При этом он выразил сомнения в том, что на Украине вообще требуется присутствие миротворцев.

    Напомним, Ульянов прокомментировал британские заявления о том, что Москва не сможет заблокировать отправку «миротворцев» на Украину. Он пояснил, что другие страны могут прислать войска на Украину, но считать их «миротворцами» Россия не будет. По его словам, такие «воинские контингенты будут иметь другой, гораздо более рискованный статус (не миротворческий)».


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    15 марта 2025, 20:22 • Новости дня
    Замкомандира «Ахмата» заявил о продвижении ВС России в сторону Сум

    Замкомандир «Ахмата» заявил о продвижении ВС России к украинскому городу Сумы

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные начали продвижение в сторону города Сумы на Украине, сообщил заместитель командира спецназа «Ахмат» с позывным Разведчик в эфире телеканала «Россия 1».

    По словам Разведчика, российские войска продвигаются в сторону украинского города Сумы, передает РИА «Новости».

    На вопрос о планах продвижения и создании буферной зоны, он заявил, что не может озвучить планы и до каких границ будет она создана.

    Замкомандира также сообщил, что в районе Суджи еще остаются небольшие очаги сопротивления, однако многие украинские военные, по его словам, были оставлены командованием и вынуждены скрываться в подвалах.

    Сумская область, граничащая с Курской, Белгородской и Брянской областями России, имеет стратегическое значение. Ее административный центр, город Сумы, находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через него проходит трасса, которая соединяет город с российской Суджей, что подчеркивает важность этого направления в текущем конфликте.

    Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что многие жители приграничных сел Сумской области Украины отказались от эвакуации, так как ожидают прихода русских.

    Сумская областная администрация объявила о принудительной эвакуации из-за обострения ситуации, затронувшей 543 человека из Юнаковской и Миропольской общин.

    Напомним, Минобороны России объявило об освобождении Суджи, а также населенных пунктов Меловой и Подол.

    Президент Владимир Путин на совещании в Курской области поручил военным проработать создание зоны безопасности вдоль госграницы. Так, поначалу Cумы окажутся в зоне досягаемости российской артиллерии, а затем демилитаризованная зона уйдет вглубь территории Украины на 50-80 км.

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    16 марта 2025, 04:15 • Новости дня
    «Миротворческая» коалиция решила сосредоточиться не на «миротворцах» для Киева

    «Миротворческая» коалиция решила сосредоточиться не на отправке войск на Украину, а на укреплении ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    «Коалиция желающих» собирается сосредоточиться в первую очередь на укреплении вооруженных сил Украины, а не на размещении «миротворческих сил», пишет Daily Telegraph со ссылкой на источники.

    «Есть понимание, что после достижения мира на Украине страны коалиции должны укрепить ВСУ для поддержания мира», – заявил военачальник одной из европейских стран.

    Как пишет Daily Telegraph, западные страны пока не достигли конкретных договоренностей о размещении каких-либо войск на Украине, передает ТАСС.

    Указывается, что западные страны могут после завершения конфликта на Украине патрулировать украинское воздушное пространство и разместить корабли в Черном море для обеспечения безопасности. Также может проводиться обучение ВСУ на территории Украины. Для реализации этих планов «коалиции желающих» потребуется около 30 тыс. военнослужащих.

    В то же время источник издания указал, что на данный момент никакие решения по военной поддержке в рамках возможной «миротворческой» миссии не приняты. Газета добавила, что нет уверенности в возможности размещения крупного воинского контингента, учитывая нежелание США участвовать в этой инициативе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что западные страны начали обсуждать детали отправки миротворческих сил на Украину, военачальники из стран «коалиции желающих» соберутся в Лондоне 20 марта.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину для наблюдательной миссии без согласия России.

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указывал, что такие «воинские контингенты будут иметь другой, гораздо более рискованный статус (не миротворческий)».

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    15 марта 2025, 16:09 • Новости дня
    Зеленский отказался признавать факт окружения ВСУ в Курской области

    Зеленский отказался признавать окружение украинских войск в Курской области

    Зеленский отказался признавать факт окружения ВСУ в Курской области
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска не окружены в Курской области, операция продолжается в определенных районах и подразделения выполняют свои задачи, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Операция наших сил в определенных районах Курской области продолжается. Подразделения выполняют задачи именно так, как это нужно. Окружения наших войск нет», – написал Зеленский в Telegram-канале.

    По его словам, «значительные российские силы были отвлечены с других направлений, благодаря действиям ВСУ в Курской области», передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что ВС России готовятся нанести удар по Сумской области, что якобы говорит о том, «Москва собирается игнорировать дипломатию в дальнейшем».

    Зеленский заявил, что Украина готова предоставить партнерам всю «реальную информацию» о ситуации на фронте и вдоль границы с Курской областью.

    Ранее Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину с просьбой о пощаде для окруженных в Курской области сил ВСУ.

    Президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности в ответ на этот призыв предложил украинским военным сдаться и пообещал гуманное отношение к пленным.

    Президент России также заявил, что руководство Украины должно приказать своим военным в Курской области сложить оружие.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предложение Владимира Путина сложить оружие украинским силам в Курской области пока действует, но времени для его принятия остается все меньше.

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    15 марта 2025, 22:38 • Новости дня
    США прояснили роль Келлога в переговорах по Украине

    Вашингтон поручил Келлогу «работать напрямую» с Зеленским для урегулирования украинского конфликта

    США прояснили роль Келлога в переговорах по Украине
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Генерал Кит Келлог назначен специальным посланником США по Украине, он будет «работать напрямую» с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщил Белый дом.

    Указывается, что Келлог хорошо знаком с руководством Украины, у них установлены «очень хорошие рабочие отношения», поэтому Келлог «будет работать напрямую» с украинскими властями, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Politico заявляла, что Келлог был оттеснен в сторону в урегулировании украинского конфликта, связывая это с усилением позиций тех членов администрации США, которые не поддерживают продолжение помощи Киеву.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что Келлог был якобы отстранен от участия в переговорах по просьбе российской стороны. На днях состоялась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом.

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    15 марта 2025, 15:56 • Новости дня
    Меркель заявила, что Зеленский не способен единолично завершить конфликт на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Владимир Зеленский не может единолично решать вопрос окончания конфликта на Украине, пишет Berliner Zeitung.

    По данным издания, Меркель выступила с жестким заявлением в адрес Зеленского, отметив, что он не вправе принимать решения в вопросе окончания конфликта на Украине, не учитывая мнение своих союзников, передает ТАСС.

    Экс-канцлер также указала на то, что Европейский Союз рискует ради Киева, что подчеркивает важность коллективного подхода в разрешении ситуации.

    Меркель считает, что взаимодействие между Украиной и ее международными партнерами должно быть основой для достижения дипломатического разрешения конфликта.

    Ранее Меркель заявила, что дискуссия об интересах России, в том числе относительно НАТО, должна продолжаться.

    Однако до этого экс-канцлер Германии заявляла, что Запад не должен допустить победы России на Украине, но поддержала решение не поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

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    16 марта 2025, 07:45 • Новости дня
    Макрон не исключил получения Киевом дополнительных истребителей Mirage
    Макрон не исключил получения Киевом дополнительных истребителей Mirage
    @ Ssgt. Corey Hook/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина может получить дополнительные истребители Mirage, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Как пишет Parisien, которой Макрон дал интервью, он «не исключает» такой возможности. При этом поставка истребителей возможна и со стороны «третьих стран, которые их используют», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех заявил о значительном отставании истребителей Mirage 2000 от российских Су-35С и МиГ-31. Глава управления коммуникаций командования воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил о беспомощности украинских ВВС перед российскими истребителями Су-35.


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    15 марта 2025, 17:02 • Новости дня
    Зеленский утвердил состав группы для переговоров по Украине

    Зеленский включил в состав переговорной группы по Украине Ермака, Сибигу, Умерова и Палису

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский утвердил делегацию для дальнейших переговоров по урегулированию конфликта на Украине, которую возглавит глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил состав переговорной группы для участия в дальнейших переговоров по конфликту на Украине. В состав группы вошли руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, министр обороны Украины Рустем Умеров и заместитель главы офиса президента Павел Палиса, передает ТАСС.

    Задачей группы станет участие в переговорах с «международными партнерами», направленных на урегулирование текущего конфликта.

    Ермаку разрешено по согласованию с Сибигой вносить изменения в состав делегации, привлекать сотрудников других учреждений и экспертов.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что США выбрали Кита Келлога своим спецпредставителем по контактам с Россией по Украине, а России еще предстоит определиться с кандидатурами своих представителей.

    Ушаков уточнил, что на переговорах в Эр-Рияде Россия и США изложили свои позиции по украинскому урегулированию и согласились на контакт команд переговорщиков.

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    15 марта 2025, 23:44 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Одессе

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе и Чернигове произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Воздушная тревога звучит в Киеве и восьми областях Украины, передает ТАСС.

    В ночь на субботу взрывы произошли в Киеве и Киевской области Украины, а также в Хмельницкой области. После взрывов в Одессе произошли скачки напряжения, Черноморск остался без света, в Сумах были зафиксированы перебои с электроснабжением.

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    15 марта 2025, 17:29 • Новости дня
    Премьер Австралии: Миротворцы поедут на Украину только после мира

    Премьер Австралии Альбанезе заявил о поддержке миротворческих миссий после мира

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил о готовности поддержать миротворческие миссии на Украине лишь после достижения предварительного мирного соглашения.

    Как передает РИА «Новости», премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сообщил, что страна может рассмотреть отправку миротворческой миссии на Украину только при условии достижения мира. Это заявление сделано в ходе видеоконференции с участием лидеров около 25 западных стран, обсуждавших ситуацию на Украине.

    В своем выступлении Альбанезе подчеркнул, что Австралия поддерживает усилия по установлению справедливого и прочного мира на Украине. По его словам, необходимо оказать давление на Россию для достижения добросовестного поведения. Он отметил, что Австралия готова рассматривать любые новые предложения и запросы на участие в миротворческих усилиях.

    Альбанезе также отметил, что Австралия имеет богатый опыт участия в международных миротворческих миссиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Австралия выразила готовность помочь коалиции «гарантов мира» на Украине, Британия собралась призвать союзников Украины «напрячь все силы» против России, а Макрон призвал разработать план гарантий безопасности для Украины.

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    16 марта 2025, 02:45 • Новости дня
    В результате атаки БПЛА на Белгородскую область пострадал ребенок

    В результате атаки БПЛА на Белгородскую область осколочные ранения получил семилетний мальчик

    В результате атаки БПЛА на Белгородскую область пострадал ребенок
    @ Настоящий Гладков/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В городе Губкин украинский беспилотник атаковал частный дом, женщина и ребенок получили осколочные ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    После атаки дом загорелся. Гладков сообщил в Telegram, что пострадавшие госпитализированы. Женщина со множественными осколочными ранениями находится в тяжелом состоянии, семилетний мальчик получил осколочные ранения рук и ног.

    В ночь на субботу над территорией Белгородской области было перехвачено и уничтожено 14 БПЛА.

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    16 марта 2025, 07:15 • Новости дня
    Беспилотники атаковали Воронежскую и Ростовскую области

    Tекст: Антон Антонов

    Воронежская и Ростовская области подверглись атакам беспилотников, сообщили руководители регионов Александр Гусев и Юрий Слюсарь.

    Гусев сообщил в Telegram, что силы ПВО сбили в трех районах Воронежской области свыше 15 БПЛА.

    Слюсарь в Telegram сообщил, что отражена атака БПЛА в Каменске-Шахтинском и Чертковском районе.

    Никто не пострадал, разрушений на земле нет.

    Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в городе Губкин украинский беспилотник атаковал частный дом, женщина и ребенок получили осколочные ранения. Кроме того, в результате сброса взрывного устройства с БПЛА пострадала женщина в селе Долгое.

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    16 марта 2025, 07:58 • Новости дня
    Над регионами России ночью перехвачен и уничтожен 31 украинский дрон
    Над регионами России ночью перехвачен и уничтожен 31 украинский дрон
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО в течение ночи над российскими регионами перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотник, сообщило Минобороны России.

    Над Воронежской областью сбили 16 дронов, над Белгородской – девять, над Ростовской – пять, над Курской – один, сообщило Минобороны в Telegram.

    Напомним, в Белгородской области в результате атак БПЛА пострадали две женщины и семилетний мальчик.

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      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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