Рошаль прокомментировал ситуацию в онкоцентре им. Блохина

Глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль заявил, что еще ни один Сотрудник НМИЦ онкологии им. Блохина не написал заявления об увольнении.

«На самом деле пока не было еще ни одного заявления (об увольнении) написано, там идет какая-то склока, и мы спокойно разбираемся в этом вопросе», – рассказал Рошаль на съезде терапевтов в Московской области.

После произнесения вступительного слова он покинул мероприятие и поехал разбираться с ситуацией с онкоцентром, сообщает телеканал «360».

То же самое «Интерфаксу» сказали и в пресс-службе НМИЦ онкологии им. Блохина.

Между тем замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии (подчиняется онкоцентру Блохина) Георгий Менткевич сообщил, что заявление об увольнении готовят семь сотрудников. А директор НМИЦ Иван Стилиди сообщил, что заявления об увольнении написали пятеро онкологов.

Ранее 26 онкологов выступили с видеообращением, что если не будет выполнено их требование о смене главы Научно-исследовательского института детской онкологии и гематологии в структуре НМИЦ им. Блохина, то все поддержавшие обращение онкологии напишут заявления об увольнении.

По словам Стилиди, недовольство врачей может быть связано с ужесточением производственной дисциплины, а также с тем, что новый директор Светлана Варфоломеева указала на конфликт интересов в ситуации, когда врач является учредителем благотворительного фонда.