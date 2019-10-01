Пятеро онкологов центра им. Блохина подали заявления об увольнении

Заявления об увольнении написали пятеро онкологов Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Блохина, сообщил директор НМИЦ Иван Стилиди.

«Пять заявлений врачи отделения трансплантации костного мозга подали об увольнении с разными формулировками, они не уволены, но подали эти заявления», – сказал он, передает ТАСС.

В то же время Стилиди заявил, что не намерен увольнять директора Научно- исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии, входящего в структуру центра, Светлану Варфоломееву, а также врачей из отделения гемобластозов и трансплантации костного мозга.

«Я беседовал с представителями и других подразделений, претензий, недовольства в отношении тех нововведений, которые делает новый директор, ни у кого больше я не встретил. Более того, я сам оцениваю все ее действия как направленные на консолидацию коллектива, направленные на развитие института на современной основе, и не вижу в ее действиях ничего разрушительного. ... Все ее действия я поддерживаю, я ни дня не пожалел, что пригласил Светлану Рафаэлевну, и увольнять я ее не собираюсь. Я также не собираюсь увольнять врачей отделения гемобластозов», – сказал он.

Ранее 26 онкологов выступили с видеообращением, что если не будет выполнено их требование о смене главы Научно-исследовательского института детской онкологии и гематологии в структуре НМИЦ им. Блохина, то все поддержавшие обращение онкологии напишут заявления об увольнении.

По словам Стилиди, недовольство врачей может быть связано с ужесточением производственной дисциплины, а также с тем, что новый директор Светлана Варфоломеева указала на конфликт интересов в ситуации, когда врач является учредителем благотворительного фонда.