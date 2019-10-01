Инициатор конфликта в онкоцентре им. Блохина лишился одной из должностей

Замглавы НИИ детской онкологии и гематологии Георгий Менткевич уволен с поста и.о. заведующего отделением, сообщил руководитель НМИЦ онкологии им. Блохина, главный внештатный онколог Минздрава Иван Стилиди.

Менткевич является одним из инициаторов обращения онкологов с требованием уволить нового директора детского НИИ, передает ТАСС.

Стилиди сообщил, что «вынес ему выговор за хамское поведение».

Глава НМИЦ пояснил, что у Менткевича было две должности, одной из которых он лишился «несколько дней назад». Стилиди заявил, что Менткевич «начал свою деятельность», которая «сейчас обсуждается, задолго» до того, как перестал быть заведующим отделением.

Руководитель онкоцентра раскритиковал онкологов за то, что они «втянули родителей и пациентов» в «противостояние новой администрации». Стилиди заявил, что медики «выстроили заградотряды из детей и пациентов».

Напомним, утверждалось, что детей в онкоцентре лечат «в ужасных условиях». Также появилась информация о массовом увольнении сотрудников, но она была опровергнута.

Стилиди заявил, что разногласия в НИИ возникли после того, как новый руководитель Светлана Варфоломеева указала некоторым из сотрудников на конфликт интересов при закупках препаратов в связи с их статусом учредителей благотворительных фондов.