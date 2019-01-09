Стало известно о планах учений ВМС России в Средиземном море

В Средиземном море состоятся учения Военно-морских сил России с ракетной стрельбой, такие данные приводятся в системе извещения для пилотов авиации НОТАМ (NOTAM, NOtice To AirMen).

«Российские военно-морские упражнения (практические ракетные стрельбы) будут проходить 9-10 января, 16-17 января, 23-24 января и 30-31 января», – говорится в оповещении, передает ТАСС.

По тем же сведениям, стрельбы пройдет в районе Средиземного моря, у побережья Сирии.

Напомним, в сентябре 2018 года 26 кораблей, включая две подлодки, а также 34 летательных аппарата Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России провели совместные масштабные учения в Средиземном море.

Главком ВМФ России адмирал Владимир Королев по итогам учений сообщал, что все цели маневров были достигнуты.