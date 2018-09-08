ВМФ и ВКС России подвели итоги учений в Средиземном море

В Средиземном море завершились учения группировки сил Военно-морского флота (ВМФ) и Военно-космических сил (ВКС) России, сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев.

«Уже сегодня можно сказать, что цели учений однозначно достигнуты», – цитирует Королева РИА «Новости».

По его словам, высокий уровень подготовки показали органы военного управления, личный состав кораблей и подводных лодок, морской авиации, морской пехоты. Также он отметил хорошую «морскую, воздушную и полевую выучку».

Он отметил, что многие эпизоды учений впервые выполнялись в дальней морской зоне и проходили «практически без предварительной подготовки».

Ранее в субботу в ходе учений корабли Военно-морского флота (ВМФ) России провели стрельбы глубинными бомбами из установки РБУ-6000 и поразили условные воздушные и надводные цели из комплексов АК-130 и АК-630.

В пятницу на учениях силы спецопераций отработали мероприятия по противодействию диверсантам в районах базирования группировки кораблей ВМФ.

С 1 по 8 сентября 26 кораблей, включая две подлодки, а также 34 летательных аппарата Военно-морского флота и Воздушно-космических сил проводят первые в истории современной России совместные масштабные учения в Средиземном море.