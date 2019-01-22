Захватившего самолет «Аэрофлота» пассажира задержали

На борту захваченного самолета «Аэрофлота», следовавшего из Сургута в Москву, силовики провели спецоперацию, сообщают СМИ.

По данным телеграм-канала Mash, подозреваемый был задержан, пассажиры сообщили, что он находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете подтвердили, что Boeing 737 «Аэрофлота» изменил курс по требованию одного из пассажиров. Ранее СМИ уже сообщали о возможном задержании злоумышленника.

Мужчина во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. Самолет сменил курс и приземлился в Ханты-Мансийске.