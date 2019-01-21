ЕК сделала России и Украине «справедливое предложение» по транзиту на газ

Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что сделал Украине и России справедливое предложение по будущему транзитному соглашению.

«Я внес на встрече сегодня для рассмотрения сторонами и для размышления предложение, которое покрывает три основных параметра будущего транзитного соглашения, а именно длительность, объемы и тарифы. Оно также покрывает и другие важные параметры, такие как инвестиции, поддержание газовой системы, технические и законодательные требования», – передает РИА «Новости» его слова.

По словам вице-президента ЕК, предложение основано на анализе и экспертных консультациях, но не стал приводить его детали.

Он добавил, что ЕК предложила Украине и России обсудить трансевразийский проект транзита газа. По словам Шефчовича, Россия и Евросоюз в равной мере заинтересованы в долгосрочном контракте по транзиту газа, обе стороны хотят избежать кризиса в конце 2019 года, передает ТАСС.

Напомним, в данный момент в Брюсселе проходят трехсторонние переговоры России, Евросоюза и Украины по газу.