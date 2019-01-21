В Брюсселе начались переговоры России, Евросоюза и Украины по газу

В Брюсселе стартовали трехсторонние переговоры России, Евросоюза и Украины по газу.

В качестве главной темы обсуждений обозначены перспективы транзита газа через Украину после завершения контракта с Россией 31 декабря 2019 года, передает ТАСС.

Перед трехсторонними переговорами Еврокомиссия провела двусторонние встречи с Россией и Украиной по отдельности.

Ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщал, что новый контракт на транзит должен быть подписан с новым оператором газотранспортной сети.