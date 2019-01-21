ЕС придумал способ обойти санкции США против Ирана

Во Франции может быть зарегистрировано юридическое лицо, чтобы обеспечить платежи в обход санкций США против Ирана.

Во Франции, скорее всего, будет зарегистрировано юрлицо, на базе которого создадут специальный финансовый механизм, нацеленный на обход американских санкций, пишет РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

«Насколько мне известно, юридическое лицо, на базе которого будет создан механизм специального назначения (SPV), может быть зарегистрировано во Франции. Ожидается, что официально об этом будет объявлено до конца января», – рассказал собеседник.

Ранее участники ядерной сделки с Ираном (Россия, Германия, Франция, Великобритания и Китай) договорились о создании финансового механизма, который бы помог продолжать расчеты, несмотря на американские санкции. При этом впервые об этом зашла речь в сентябре 2017 года, когда по итогам министерско встречи ООН было сделано совместное заявление.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в ответ заявил, что Вашингтон не позволит Европе обходить американские санкции против Ирана.

Напомним, официальный представитель МИД Ирана критиковал Евросоюз за задержку в создании механизма для обхода санкций США против Тегерана.