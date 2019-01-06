Иран напомнил ЕС об обязательствах по созданию механизма обхода санкций США

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми выступил с критикой в адрес Евросоюза за задержку в создании cпециального финансового механизма для обхода санкций США в отношении Тегерана.

Касеми призвал европейцев как главных бенефициаров подумать о последствиях своего решения, так как к настоящему моменту Иран выполнил свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), но терпение Тегерана находится на исходе и настало время для ЕС принять свое стратегическое решение, передает РИА «Новости».

«Исламская Республика (Иран) безусловно считает Европу ответственной за невыполнение финансового механизма, называемого «SVP» (специальный финансовый механизм)», – приводит IRNA слова Касеми.

Напомним, 12 ноября международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT уведомила Вашингтон об отключении Центрального банка Ирана и других организаций исламской республики.

После этого усилия Евросоюза по созданию механизма расчетов с Ираном в обход американских санкций оказались на гране провала из-за отказала входящих в содружество стран размещать на своей территории штаб-квартиру новой структуры.