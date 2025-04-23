Мишустин осмотрел галерею «Путешествие по России»

Мишустин посетил экспозицию о достижениях регионов в центре «Россия»

Tекст: Елизавета Шишкова

Премьер-министр Михаил Мишустин осмотрел новую галерею «Путешествие по России» в Национальном центре «Россия», передает Telegram-канал правительства. Экспозиция знакомит с культурой, историей и достижениями всех федеральных округов, включая уникальные экспонаты и современные мультимедийные инсталляции с использованием VR-технологий.

В сопровождении вице-премьера Дмитрия Григоренко, министра финансов Антона Силуанова и главы Банка России Эльвиры Набиуллиной Мишустину представили стенд Северо-Западного округа, включающий достижения Мариинского театра. Премьер провел аналогию между слаженной работой оркестра театра и взаимодействием ключевых экономических ведомств страны.

Мишустин подробно остановился на вопросах развития воздушного транспорта и сообщил о планах по модернизации 75 аэропортов к 2030 году. Он отдельно подчеркнул значимость первого полета полностью импортозамещенного «Суперджета» с отечественными двигателями, назвав это символом технологической независимости России.

Осматривая экспозицию судна «Метеор», глава правительства напомнил, что развитие речного транспорта позволит повысить связанность регионов и уровень туризма. В завершение Мишустин отметил значимость центра «Россия» для демонстрации технологических и культурных успехов страны, подчеркнув, что любой житель может лично познакомиться с этими достижениями. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в свою очередь назвала выставку интерактивной и увлекательной.