Иранский Центробанк отключили от SWIFT

Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT уведомила Вашингтон об отключении Центрального банка Ирана и других организаций исламской республики, об этом Reuters сообщила замглавы минфина США Сигал Манделкер.

Она подчеркнула, что Соединенные Штаты намерены реализовывать санкции против Ирана и принимать в отношении этой страны дополнительные меры, направленные на оказание давления, передает ТАСС.

Манделкер также заявила, что Вашингтон не беспокоят планы Евросоюза создать специальный механизм внешнеторговых расчетов с Тегераном в обход американских санкций. Несмотря на это европейские компании уже покидают Иран, заявила она.

«По Ирану вы увидите, как мы предпримем намного больше вещей», – обещала Манделкер.

В начале ноября газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о том, что США в полном объеме возобновили санкции против Исламской Республики Иран.