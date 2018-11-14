Страны ЕС побоялись сделать шаг к обходу санкций против Ирана

Усилия Евросоюза по созданию механизма расчетов с Ираном в обход санкций США оказались на гране провала из-за того, что ни одна из стран содружества в страхе перед американскими санкциями пока не согласилась на размещение на своей территории штаб-квартиры этой структуры, пишет Reuters со ссылкой на европейские дипломатические источники.

«На данном этапе никто пока не выразил готовности», – передает ТАСС слова источника Reuters. Он отметил, что отсутствие страны-хозяйки структуры, занимающейся обходом антииранских санкций, грозит стать большой проблемой. «От этого так много зависит, что кто-то должен найти место, где его разместить», – посетовал источник.

«Существует серьезная нервозность, вызванная последствиями размещения у себя специального механизма», – добавил он.

Новый европейский механизм для расчетов с Ираном должен будет сотрудничать с банками той страны, где будет находиться его штаб-квартира. Власти стран – потенциальных кандидатов на размещение такой штаб-квартиры боятся, что банки, через которые будут проходить операции, попадут под американские санкции.

Так, от размещения штаб-квартиры уже отказались Великобритания, Франция и Германия. По их мнению, разместить штаб должна у себя Австрия, однако эта страна также отказалась. Сейчас рассматриваются кандидатуры Люксембурга и Бельгии, но и эти государства настроены скептически.

Напомним, 12 ноября международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT уведомила Вашингтон об отключении Центрального банка Ирана и других организаций исламской республики.