При ударе ВСУ в Лисичанске пострадали четыре человека, в том числе двое детей

Tекст: Дарья Григоренко

По ее словам, в Лисичанске ЛНР четыре человека получили ранения после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Пащенко уточнила, что среди пострадавших – две девятилетние девочки-близнецы и пожилая женщина, все они находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС.

Пащенко заявила: «Пострадавшие дети получили минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения верхних и нижних конечностей, туловища и головы, а также проникающие ранения».

Ранее сообщалось, что в результате взрыва неустановленного устройства в Лисичанске пострадали семеро подростков, трое из которых находятся в стабильно тяжелом состоянии под наблюдением медиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лисичанске произошел взрыв около завода «Стекольный», в результате которого семеро подростков в возрасте от 12 до 14 лет получили минно-взрывные травмы.