Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.0 комментариев
При ударе ВСУ в Лисичанске пострадали четыре человека
При ударе ВСУ в Лисичанске пострадали четыре человека, в том числе двое детей
В результате обстрела Лисичанска получили тяжелые ранения две девятилетние девочки и пожилая женщина, сообщила глава Минздрава республики Наталия Пащенко.
По ее словам, в Лисичанске ЛНР четыре человека получили ранения после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Пащенко уточнила, что среди пострадавших – две девятилетние девочки-близнецы и пожилая женщина, все они находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС.
Пащенко заявила: «Пострадавшие дети получили минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения верхних и нижних конечностей, туловища и головы, а также проникающие ранения».
Ранее сообщалось, что в результате взрыва неустановленного устройства в Лисичанске пострадали семеро подростков, трое из которых находятся в стабильно тяжелом состоянии под наблюдением медиков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лисичанске произошел взрыв около завода «Стекольный», в результате которого семеро подростков в возрасте от 12 до 14 лет получили минно-взрывные травмы.