Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
Врачи оценили состояние пострадавших детей в ЛНР
Состояние троих детей, пострадавших в ЛНР от взрыва, стабильно тяжелое
В результате взрыва неустановленного устройства в Лисичанске пострадали семеро подростков, трое из которых находятся в стабильно тяжелом состоянии под наблюдением медиков.
Как сообщает ТАСС, состояние троих подростков, пострадавших от взрыва в Лисичанске, оценивается врачами как стабильно тяжелое. Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила, что все дети находятся под наблюдением медиков и проходят терапию, которая позволяет надеяться на положительную динамику.
Пащенко добавила, что все дети в сознании, дышат самостоятельно и могут вставать с постели. Для их лечения проводятся телемедицинские консультации с федеральными специалистами.
Также сообщается, что еще двое детей получили ранения средней степени тяжести и находятся в травматологическом отделении. Один подросток проходит лечение в офтальмологии, другой – в хирургии.
30 декабря Наталия Пащенко сообщила, что в результате взрыва неустановленного устройства в Лисичанске пострадали семеро подростков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лисичанске произошел взрыв около завода «Стекольный», в результате которого семеро подростков в возрасте от 12 до 14 лет получили минно-взрывные травмы.