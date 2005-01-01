Чубайс назвал Захарову «лучшей по подтасовкам»

Глава Роснано Анатолий Чубайс продолжил в соцсетях перепалку с официальным представителем МИД России Марией Захаровой, в одном из последних постов он назвал девушку «лучшей по подтасовкам».

«Уважаемая Мария Владимировна! Восхищаюсь тем, как ловко Вы подменили прямо указанную мной дату – 15 лет назад (то есть 2003 год – год начала вашей работы чиновником) на 1998 – год экономического кризиса! Думаю, по способности к подтасовкам – Вы лучшая в своем поколении. Поэтому – заранее сдаюсь! Вы победили! Барабанная дробь!», – написал Чубайс в своем Facebook.

Так глава госкорпорации ответил на пост Захаровой про «экономические достижения» России, с намеком на кризис 1998 года.

Напомним, дискуссия началась после того, как Чубайс заявил, что «Россия – страна бедная, значительная часть населения живет бедно или очень бедно». Захарова в ответ подчеркнула, что Россия является богатейшей страной, и адресовала Чубайсу вопрос о том, почему население страны живет бедно. Чубайс ответил на критику со стороны официального представителя МИДа, перечислив достижения правительства начала 1990-х.