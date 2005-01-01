Чубайс резко ответил Захаровой

Глава Роснано Анатолий Чубайс ответил на критику со стороны официального представителя МИД России Марии Захаровой, перечислив достижения правительства начала 1990-х.

На своей странице в Facebook Чубайс отметил, что Захарова является «одним из наиболее активных блогеров всей действующей власти». По его словам, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства включилась в дискуссию об «энергорасточительности» России и «в свойственном ей ударном стиле резко подняла планку», решив «призвать его к ответу».

Он написал, что Захарова является опытным госслужащим, так как работает в кабмине более 15 лет. «А я уже более 20 лет назад ушел из правительства и госслужащим не являюсь. Когда мы начинали, в 1991 году Вы были еще совсем маленькой девочкой и, вряд ли помните, что в то время средняя зарплата была около 12 долларов в месяц, деревянный рубль неконвертируемым, частнопредпринимательская деятельность была преступлением, Сбербанк со сбережениями населениями банкротом, годовое падение экономики 10-12%, реальная инфляция свыше 100%, а магазины пустыми», – перечислил Чубайс.

По его словам, в тот период на заседании исполкома в Санкт-Петербурга обсуждался вопрос о том, на сколько суток городу хватит мяса – на двое или на четверо. В 1992 году, продолжил Чубайс, заседания в правительстве начинались с доклада министра хлебопродуктов о продвижении судов с импортным зерном в Россию из Канады и Австралии.

«Начав с этой точки строительство и государства, и экономики (ведь ни того, ни другого по сути уже не существовало), мы (и я сам в том числе), конечно же, совершили много ошибок. Тем не менее, когда вы начали свою работу, экономика в стране росла, рубль был конвертируемым, инфляция резко снизилась, дефицит исчез полностью», – добавил Чубайс.

Он подчеркнул, что «это получилось не само по себе, а благодаря созданной в стране рыночной экономике, возрожденной в России частной собственности, построенной практически заново системе государственной власти на основе Конституции». Чубайс добавил, что Основной закон страна получила, «пройдя по грани Гражданской войны».

«Мне, уважаемая Мария Владимировна, довелось работать в четырех или пяти составах правительства под руководством Ельцина, Гайдара и Черномырдина, но ни в одном из них не было принято оскорблять и призывать к ответу предшественников», – написал он, добавив, что не было принято «срываться на популистскую риторику и заменять серьезный разговор дворовыми аргументами».

«А про Ваш ваучер спросите у мамы с папой – я уверен, что они его точно для вас получили. Я, например, свой вложил крайне неудачно – видимо еще одна из моих ошибок», – заключил Чубайс.

Ранее Чубайс заявлял, что «Россия – страна бедная, значительная часть населения живет бедно или очень бедно». Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ подчеркнула, что Россия является богатейшей страной, и адресовала Чубайсу – «человеку, десятилетиями являвшемуся членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности», – вопрос о том, почему население страны живет бедно.

Ответом Захаровой Чубайсу восхитился теле- и радиоведущий Владимир Соловьев.

Напомним, ранее Чубайс упрекнул Россию в «энергорасточительности» и призвал ввести социальную «норму электропотребления» – 300 кВт на семью. При этом, по его словам, система оплаты должна быть такой, чтобы богатые и с высоким объемом потребления граждане платили больше. Высказывание Чубайса вызвало острые споры. Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев раскритиковал главу Роснано, а в Госдуме с главой Роснано согласились.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала инициативу Чубайса.